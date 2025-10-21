إعلان

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

كتب : دينا خالد

02:04 م 21/10/2025

معاش تكافل وكرامة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

وتصرف وزارة التضامن مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم 15 من كل شهر وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال:

1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، من هنا.

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

