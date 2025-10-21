بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

وتصرف وزارة التضامن مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم 15 من كل شهر وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال:

1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، من هنا.

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

