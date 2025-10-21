إعلان

كامل الوزير يخصص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع لأحد صغار المستثمرين

كتب : دينا خالد

12:30 م 21/10/2025

كامل الوزير

ووافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب.

جاء ذلك خلال ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

جاء ذلك بحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب بيان الوزارة اليوم.

كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لأنواع الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية وتطورات مزيج الطاقة المتوقعة حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات خلال الجلسة، مؤكداً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية من أجل حل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.

كامل الوزير المستثمرين المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

