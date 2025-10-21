إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:18 ص 21/10/2025

أسعار المأكولات البحرية

انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و73 جنيهًا، بزيادة جنيه.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

