انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الأسماك اليوم



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و73 جنيهًا، بزيادة جنيه.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.