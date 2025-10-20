البترول تضبط مخالفات ومحاولات تهريب السولار قبل بيعه بطرق غير مشروعة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملاتها الرقابية الدورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، والتي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين، وذلك بهدف التصدي لممارسات تهريب المنتجات البترولية وحماية حقوق المواطنين ومستخدمي محطات الوقود، ومواجهة أي مخالفات تهدد السلامة العامة، وفق بيان من وزارة البترول اليوم.



وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة صهريجية بمحافظة الأقصر محملة بكميات كبيرة من السولار بغرض التهريب خارج البلاد، وبحوزة السائق مستندات مزورة، حيث كشفت التحقيقات أن مصدر الشحنة محطة وقود بمحافظة الشرقية كانت تجري فيها عمليات تجميع غير مشروعة للسولار في خزانات مدفونة تحت الأرض، كما تم ضبط محطة وقود بمحافظة أسيوط تقوم بتجميع كميات من السولار والبنزين بغرض الاتجار غير المشروع.



كما رصدت منظومة التتبع (GPS) سيارة صهريجية دائمة التوقف بموقع غير مخصص لها، وتبين تفريغ جزء من الحمولة والتلاعب في برشام تأمين محابس الضخ، وتم اتخاذ إجراءات محاسبة مسؤولي المستودع الذي قامت السيارة بشحن كميات زائدة منه، كذلك تم ضبط أربع محطات غير شرعية بدون تراخيص في محافظة البحيرة، وجارٍ إزالتها.



وشملت الحملات التفتيش الميداني على نحو 20 محطة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر والقاهرة وأسيوط، حيث تم رصد عدد من المخالفات أبرزها وجود طلمبة تموين قاطرات ومراكب تستخدم للتعبئة السريعة للصهاريج بغرض السرقة والتلاعب.



كما جرى تفتيش 15 مركز توزيع لإسطوانات البوتاجاز بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، وتم ضبط وكر لتصنيع وتعبئة أسطوانات البوتاجاز بشكل غير قانوني يشكل خطرًا على السلامة العامة.



وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين والمخالفين، مشددة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المختصة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة.



ودعت الهيئة المواطنين إلى تقديم الشكاوى والبلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الخط الساخن 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني .. اضغط هنا