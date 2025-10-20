ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.68 % عند مستوى 38166 نقطة، ليقفز إلى مستوى قياسي جديد خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.30%.

وحقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 16 مليار جنيه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، لتسجل 2.734 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.718 تريليون جنيه في بداية جلسة اليوم.

على نطاق أداء الشركات، ارتفع أسهم نحو 103 شركة في حين انخفض أسهم نحو 88 شركة، بينما لم يتغير أداء 24 سهم.

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن المؤشر سيواصل الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تجاوزه مستويات المقاومة عند 38 ألف نقطة - ليقترب من مستوى 38.500 نقطة - مدعومًا بمؤشرات اقتصادية ومالية قوية لم تنعكس بعد على أداء السوق".



وأوضح أن من بين هذه العوامل الإيجابية خفض أسعار الفائدة وشهادات الادخار بالبنوك، إلى جانب الاستعدادات الجارية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي من شأنه أن يعزز السيولة ويجذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية.