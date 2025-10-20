المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تُسيطر على تسرب بخط أنابيب

وكالات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن شركة الزويتينة للنفط سيطرت على تسرب محدود من خط الشحن "16 بوصة" الواصل بين حقل الصباح وحقل زلة النفطيين، دون الإبلاغ عن أي تأثير على البيئة.

وأضاف المؤسسة في بيان، أن الفرق الفنية التابعة للشركة قامت بإصلاح موقع التسريب دون تسجيل أي تأثير بيئي أو ضرر بالمناطق الزراعية المجاورة.

ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط مقطعا مصورا يُظهر تدفقا للنفط المتسرب في الصحراء بينما كانت جرافة تحفر في منطقة التسرب.

وأشارت إلى أن تدفق النفط يعود تدريجيا إلى الخط الفاصل بين الحقلين بينما تواصل الفرق الفنية المتابعة الميدانية لضمان سلامة خطوط الشحن ومنع أي تسربات مستقبلية، وفقا للغد.