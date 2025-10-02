سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 2 أكتوبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5970 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6006 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5255 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4504 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42042 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.