ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 2-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3490 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4487 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5235 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5982 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 186040 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 299100 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35% إلى نحو 3879 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.