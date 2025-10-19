"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد

كتبت- دينا خالد:

أثار كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تفاعلا كبيرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته عن سوق الحديد والصلب في المنطقة ومنافسة المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير، خلال الجلسة الحوارية، للمؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب، " سوق الحديد في مصر سوق واعد وكبير، وزي الفيلم ما بيقول وده حقيقة، المملكة العربية السعودية أنها الأولى في إنتاج الحديد في المنطقة، إحنا نتمنى أن السوق بتاعنا يكبر ويكبر عشان يبقى الأول مكرر بلاش يبقى الأول، مش عايزين ننافس المملكة العربية السعودية، ولا حننافسهم؟ منقدرش ننافسهم الأشقاء لا يتنافسون الأشقاء بيكملوا بعض وهذا هو اتفاقي مع شقيقي بندر إن احنا نكمل بعض".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجتزأ كلمة الوزير ليغلق مقطع الفيديو عند "منقدرش ننافسهم"، وهو ما أثار غضب متابعين السوشيال ميديا، لظنهم أن هذا التصريح يقلل من قدرات مصر الصناعية التنافسية.

الفيديو المتداول

كامل الوزير نائب رئيس وزراء مصر:

.

لا أحد يستطيع منافسة السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/n1g7e3VgzC — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) October 16, 2025

الفيديو الأصلي

اللي اجتزأ كلام كامل الوزير كلام مووزن وعاقل جدا ولما اللجان اجتزأت كلمة مانقدرش ننافس السعودية في انتاج الحديد وقفلوا الفيديو على كده لكن قال الاشقاء مش بتنافس بعض بيكون فيه بيتهم تكامل pic.twitter.com/4AKifrkHwV — safaa-#omss.24 (@safaa46872446_m) October 16, 2025

وأشار الوزير، إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحوراً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، وبمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وأكد الوزير، على أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الاقليمي الناجح، حيث يمكن للبلدين معاً تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الصلب الاستراتيجية، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات العربية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ففي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأضاف الوزير، أن التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الازدهار المشترك للشعبين الشقيقين.