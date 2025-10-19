إعلان

كيف تقدم شكوى إذا تجاوز سعر أنبوبة البوتاجاز السعر الرسمي المحدد؟

كتب : مصراوي

12:53 م 19/10/2025

أنبوبة البوتاجاز

اشتكى عدد من المواطنين في محافظات مختلفة من بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار تتجاوز السعر الرسمي المعلن، رغم تحديد وزارة البترول سعر الأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم) بـ 225 جنيهًا، والتجارية (وزن 25 كجم) بـ 450 جنيهًا، وفقًا لآخر تعديل رسمي.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعلنت، في منشور رسمي، تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك بناءً على قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (3752) لسنة 2025.

ويُضاف إلى الأسعار الرسمية تكاليف النقل فقط، دون أي زيادات أخرى.

ورغم ذلك، أفاد مواطنون بأن بعض التجار يبيعون الأسطوانة المنزلية بأسعار تتراوح بين 300 و350 جنيهًا في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، دعت وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز أو المنتجات البترولية الأخرى، عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

أنبوبة البوتاجاز أسطوانات البوتاجاز وزارة البترول

