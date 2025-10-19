أعلنت شركة إي آند مصر، العاملة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوسطة، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية في السوق المصري.

ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه في مصر الذي يدمج بين التكنولوجيا المالية واللوجستيات في إطار شراكة متبادلة واستراتيجية، تعكس الرؤية المشتركة للشركتين في قيادة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن إي آند مصر سنصبح المزود التكنولوجي الرئيسي لبوسطة، عبر توفير حزمة متكاملة من خدمات التكنولوجيا المالية التي من شأنها دعم عمليات بوسطة وتحسين كفاءة أنظمتها التشغيلية والمالية.

كما تستفيد إي آند مصر من خبرة بوسطة في مجال اللوجستيات والتوصيل للعميل النهائي، بما يمهد الطريق لتعاون طويل الأمد يمتد إلى مجالات جديدة في المستقبل.