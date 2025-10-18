الذهب يقلص خسائره ويعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا ، بمنتصف تعاملات السبت 18-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3827 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4920 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5740 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204016 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 328000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.73% إلى نحو 4252 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.