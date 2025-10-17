من 3.5 إلى 19.25 جنيه.. رحلة صعود بنزين 92 منذ بدء التسعير التلقائي

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر اعتبارًا من صباح الجمعة، بزيادة جنيهين للتر مقارنة بالسعر السابق.

وبذلك يكون بنزين 92 قد ارتفع من 3.5 جنيه في عام 2016 إلى 19.25 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 15.75 جنيهًا للتر بنسبة ارتفاع تقترب من 450% منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكانت اللجنة تعقد اجتماعها ربع سنويًا لمراجعة الأسعار المحلية للوقود، في ضوء التغيرات في سعر خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه، لضمان مواءمة الأسعار المحلية مع الأسواق الدولية، قبل أن تثبت وزارة البترول الأسعار حتى نهاية 2026.