زيادة 655%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 9 سنوات؟

كتب - أحمد والي:

07:44 ص 17/10/2025

أرشيفية

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح الجمعة، بزيادة جنيهين للتر عن الأسعار السابقة.

ويُعد بنزين 80 الوقود الأكثر استخدامًا في وسائل النقل الشعبية والخدمات العامة، وارتفع سعره من 2.35 جنيه للتر في نوفمبر 2016 إلى 17.75 جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية قدرها 15.4 جنيه للتر، أي بنسبة تجاوزت 655% خلال 9 سنوات.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي كل 3 أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار، بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتوصي بالتثبيت أو الرفع أو الخفض وفق المعادلة السعرية المعتمدة منذ 2016.

