"المشاط": أفريقيا تستورد أكثر من 90% من واردات اللقاحات والأدوية

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن قارة أفريقيا، التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة وتتحمل 25% من عبء الأمراض العالمي، لا تنتج سوى 3% من احتياجاتها من الأدوية و0.1% فقط من اللقاحات، وتعتمد بنسبة 90% على الواردات الدوائية و99% على واردات اللقاحات، ما يجعلها عرضة لاضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، كما ظهر خلال جائحة «كوفيد-19».

وجاء ذلك وفق بيان لوزارة اليون، خلال مشاركتها في فعاليات «التجمع الأفريقي» لمحافظي دول قارة أفريقيا لدى البنك الدولي، المنعقد ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، حيث ناقشت الجلسة جهود القارة نحو التحول الاقتصادي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأضافت المشاط أن الفجوات القائمة في البنية التحتية من كهرباء ونقل ومياه ومرافق طبية تعد من أبرز التحديات أمام تحقيق النمو والاستجابة للأزمات، في ظل احتياج القارة إلى تمويل سنوي يقدر بنحو 155 مليار دولار، مؤكدة أن مبادرة AIM2030 تمثل فرصة حقيقية لدعم التحول الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحقيق الأمن الصحي في آن واحد.

وأشارت الوزيرة إلى أن سوق الدواء في أفريقيا تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويًا، بينما لا تستقطب القارة سوى أقل من 5% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا، مؤكدة أن إنشاء مراكز تصنيع إقليمية وشبكات لوجستية ونقل التكنولوجيا سيسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل الماهرة وإعداد جيل جديد من العلماء والفنيين الأفارقة.

وشددت المشاط على ضرورة توطين سلاسل القيمة والإمداد عبر الاستثمار في البنية التحتية وسلاسل التبريد وأنظمة التتبع الرقمية، وتمكين الإنتاج الكامل من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية، بالإضافة إلى توحيد الأطر التنظيمية عبر وكالة الأدوية الأفريقية وآليات الشراء الموحد في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع أهمية تعبئة التمويل المبتكر لتحقيق الأهداف المرجوة.