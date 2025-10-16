وقعت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" مذكرة تفاهم مع شركة Yassin textile التركية علي مذكرة تفاهم ضمن استراتيجية توسعيه وتعزيز الشراكات في مجال تصديرتصنيع الملابس الجاهزة.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فقد أوضحت الشركة أنه سيتم بدء عملية تصنيع منتجات بعلامات عالمية حيث تتم عملية التصنيع كمرحلة أولي بداية من 25-10-2025 بمبيعات متوقعة تبلغ 600 الف دولار مع خطة سنوية لزيادة المبيعات لتصل الي 2 مليون دولار.

وأضافت الشركة، أن هذا التعاقد يأتي كجزء من رؤية الشركة لرفع كفاءة الأداء، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانتها في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، بما يواكب التطورات الحديثة في الصناعة ويدعم أهدافها للنمو المستدام.

وتأسست شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"عام 1940. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع الملابس الداخلية والخارجية، وملابس النوم ، وقمصان البولو، والملابس الرياضية. تباع منتجات الشركة تحت العلامتين التجاريين (Kabo) و(Jil) وتصدر بعض منتجاتها لأوروبا.