انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية 16-10-2025، مقارنة أمس بنهاية التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3753 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4826 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 5630 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 6434 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45040 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200097 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 4226 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج