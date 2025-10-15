إعلان

مصر تفوز بجائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت

كتب : آية محمد

05:05 م 15/10/2025

مصر تفوز بجائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات

حصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات، حول تنفيذ واعتماد خطط التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت "IPv6".

وبحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، فإن هذا التكريم يعكس استمرار مسيرة التطور التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومواكبته لأحدث التوجهات العالمية في مجال البنية الأساسية الرقمية، كما يجسد التقدير الإقليمي والدولي للجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأطلق الجهاز في شهر مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، ونجح في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها التنفيذية، مما أدى إلى زيادة أعداد نطاقات الإنترنت ذات الإصدار السادس في مصر، في خطوة تُعد سابقة على مستوى المنطقة العربية والإفريقية.

ويُسهم تطبيق الإصدار السادس للإنترنت في توفير عدد ضخم من العناوين الإلكترونية اللازمة لتطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتواصل بين الآلات، مثل أنظمة القياس عن بُعد والمركبات الذكية، كما يعمل على تحسين جودة الخدمات، وحل مشكلات الازدحام في عناوين الإنترنت، وتعزيز مستويات الأمان في شبكات الاتصالات.

وقد شهدت المرحلة الأولى تحويل أكثر من ٧ ملايين عنوان إنترنت من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس، في خطوة تعكس مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية في مصر للتوسع في التطبيقات المستقبلية، ومن المقرر، وفقًا للخطة الوطنية التي أعدها الجهاز، الانتهاء من التحول الكامل إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت بحلول عام 2030، بالتوازي مع الانتشار الكامل لتغطية شبكات الجيل الخامس على مستوى الجمهورية.

مصر جائزة الريادة الإقليمية تطوير نطاقات الإنترنت

