سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 أكتوبر 2025

كتب : أمنية عاصم

03:50 م 15/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6404.3 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6452 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5645 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4839 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 45164 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السعر الاسترشادي عر الذهب لبورصة المصرية

