الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3733 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4800 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5600 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199040 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.14% إلى نحو 4190 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.