إعلان

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:41 ص 15/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأسمنت، وحديد عز، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37016.05 جنيه، بتراجع 386.27 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39467.18 جنيه، بزيادة 219.3 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4055.32 جنيه، بزيادة 58.02 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسمنت أسعار الحديد أسعار الحديد الاستثماري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى قياسي جديد مع بداية التعاملات
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة