ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا،ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3666 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4714 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5500 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 195463 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 314250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 4119 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.