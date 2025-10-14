الصين: أخطرنا الولايات المتحدة بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة



وكالات

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها أبلغت الولايات المتحدة بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي قبل فرضها، مضيفة أن الجانبين عقدا محادثات على مستوى الخبراء أمس الإثنين.

أكد بيان صادر عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن ضوابط التصدير التي فرضتها بكين تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السعي لإجراء محادثات مع الصين مع توجيه تهديدات في الوقت نفسه، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وذكرت قناة "سي.سي.تي.في" الصينية الرسمية، أن الصين بدأت رسميا اليوم الثلاثاء تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أمريكية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي، لكنها قالت إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم.

وذكرت القناة، أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.

وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من اليوم أيضا.

وفي أعقاب هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100% اعتبارا من أول نوفمبر وسيفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الهامة ردا على الصين بعد زيادة القيود المفروضة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وفقا للغد.