ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:41 ص 13/10/2025

أسعار الفراخ

تراجع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 94.9 جنيهًا، بزيادة 1.21 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.12 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.39 جنيه بحد أقصى.

أسعار الفراخ

