أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

10:34 ص 13/10/2025

أسعار السمك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

