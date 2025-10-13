إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

07:43 ص 13/10/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن قفز سعره خلال التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب قفز في مصر بنحو 35 جنيها للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية الأحد ليحطم مستوى قياسي جديد وسط تزايد المخاوف من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين.


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6226 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5448 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4669 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3632 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2594 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 193642 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43580 جنيه.

