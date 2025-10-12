مؤشرات البورصة تتباين بختام تعاملات أول جلسات الأسبوع الحالي

استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 عند مستوى 37378 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 42.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 64.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 37376 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي