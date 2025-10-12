كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، بينما ارتقعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و10 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.