إعلان

وزير البترول الأسبق: ثروات مصر البترولية كفيلة بتعزيز الاقتصاد إذا استثمرت بحكمة

كتب : داليا الظنيني

12:23 ص 12/10/2025

المهندس عبدالله غراب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك ثروات بترولية هائلة يمكنها دعم الاقتصاد الوطني إذا تم استغلالها بشكل مثالي، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات لتطوير قطاع الطاقة.

وقال غراب خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن دعم الطاقة في 2014 كان يستنزف موارد الدولة بشكل كبير، مضيفًا أن إعادة هيكلة الدعم كانت ضرورة حتمية لتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأوضح أن وفرة المنتجات البترولية هي المفتاح لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من خلال الاستثمارات ستلبي احتياجات السوق وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية، مؤكدًا أن بعض العقبات البيروقراطية ونظرة الخوف غير المبررة تجاه المستثمرين الأجانب قد تعيق تقدم هذا القطاع.

وأضاف أن الشفافية في مناقشة التحديات خلال فترته في الوزارة عام 2011 ساهمت في وضع حلول عملية، تابعًا أن وزارة المالية تعمل الآن على توزيع عوائد الثروات بشكل عادل ينعكس على المواطنين.

وتابع أن الاستثمار في الطاقة يحتاج إلى رؤية جريئة لتحويل الموارد إلى فرص اقتصادية، قائلاً إن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة إذا تجاوزت العوائق الإدارية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عبدالله غراب مصر قطاع الطاقة المنتجات البترولية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي