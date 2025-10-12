أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك ثروات بترولية هائلة يمكنها دعم الاقتصاد الوطني إذا تم استغلالها بشكل مثالي، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات لتطوير قطاع الطاقة.

وقال غراب خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن دعم الطاقة في 2014 كان يستنزف موارد الدولة بشكل كبير، مضيفًا أن إعادة هيكلة الدعم كانت ضرورة حتمية لتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأوضح أن وفرة المنتجات البترولية هي المفتاح لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من خلال الاستثمارات ستلبي احتياجات السوق وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية، مؤكدًا أن بعض العقبات البيروقراطية ونظرة الخوف غير المبررة تجاه المستثمرين الأجانب قد تعيق تقدم هذا القطاع.

وأضاف أن الشفافية في مناقشة التحديات خلال فترته في الوزارة عام 2011 ساهمت في وضع حلول عملية، تابعًا أن وزارة المالية تعمل الآن على توزيع عوائد الثروات بشكل عادل ينعكس على المواطنين.

وتابع أن الاستثمار في الطاقة يحتاج إلى رؤية جريئة لتحويل الموارد إلى فرص اقتصادية، قائلاً إن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة إذا تجاوزت العوائق الإدارية.