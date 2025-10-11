خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والسكر وانخفاض الدواجن

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت 11-10-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والجبن، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع قفزة في أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

