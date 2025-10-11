ترامب يتوقع هبوط أسعار النفط إلى أقل من دولارين للجالون قريباً



توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينخفض سعر النفط إلى أقل من دولارين للجالون خلال الفترة المقبلة، واصفًا ذلك بأنه جزء من التحسن الاقتصادي الذي يشهده السوق الأمريكي.



وقال ترامب في تصريحات له، إنه يُعلن عن إنجاز تاريخي يتمثل في خفض أسعار الأدوية لجميع الأمريكيين، مؤكدًا أن إدارته ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تصب في مصلحة المواطن الأمريكي.



وفي سياق متصل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، إلى جانب الرسوم الحالية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستشمل قيودًا على صادرات الصين، خصوصًا المنتجات التي لا تُصنع محليًا داخل الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب في الأول من نوفمبر، سنفرض قيودًا على صادرات الصين من البرمجيات الحيوية، في خطوة جديدة ضمن التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.



وكان ترامب قد صرح، أمس، بأنه لا يرى أي مبرر لعقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مهددًا بفرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ومشيرًا إلى ما وصفه بالضوابط العدائية التي فرضتها بكين مؤخرًا على صادرات المعادن الأرضية النادرة.



وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال، الجمعة، أنه كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية بعد أسبوعين، لكنه يرى الآن أنه لا يوجد مبرر لهذا اللقاء، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.



وفي سياق متصل، توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو تجارة السلع العالمية بشكل حاد في عام 2026 بعد أداء قوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مرجعة ذلك إلى التأثير المتأخر للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.



وذكرت المنظمة، في تقرير صادر من مقرها بجنيف، أن حجم تجارة السلع سيرتفع بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9%، لكنها خفّضت توقعاتها لعام 2026 إلى 0.5% فقط، بعد أن كانت تتوقع نموًا بنسبة 1.8%.

وأوضحت المنظمة أن هذه التقديرات المتباينة تشير إلى أن الأثر الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على الصين قد يظهر بشكل أوضح خلال العام المقبل.