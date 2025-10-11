ارتفاع أسعار الزيت والسكر وانخفاض الدواجن والجبن بالأسواق اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الزيت، والسكر، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 11-10-2025، بينما تراجعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: جنيه، بتراجع 26 قرشًا

كيلو الفول المعبأ: 65.65 جنيه، بارتفاع 3.22 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.5 جنيه، بارتفاع 55 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.33 جنيه، بارتفاع 6.77 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.22 جنيه، بارتفاع 3.93 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.95 جنيه، بارتفاع 61 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.53 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.17 جنيه، بارتفاع 29 جنيهًا.

لتر زيت الذرة: 115.57 جنيه، بارتفاع 5.61 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 415.26 جنيه، بارتفاع 1.72 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.26 جنيه، بتراجع 2.61 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.64 جنيه، بتراجع 8.36 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.8 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.25 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.78 جنيه، بارتفاع 7.94 جنيه.