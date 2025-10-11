إعلان

وكالة فيتش تبقي على تصنيف مصر الائتماني عند B

كتب : مصراوي

02:35 ص 11/10/2025

وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني

كتبت- منال المصري:

أبقت وكالة فيتش العالمية على تصنيف مصر الائتماني عند درجة B دون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان لها اليوم.

تزامن ذلك مع رفع الوكالة العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من B- إلى B.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم أنه تم الإبقاء عبر النظرة المستقبلية لتصنيف مصر عند مستقرة.

ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدفقات رأس الحكمة في خروج مصر من أكبر أزمة نقد أجنبي وزيادة معدل نمو اقتصاد مصر ووفرة موارد النقد الأجنبي.

وكالة فيتش العالمية صنيف مصر الائتماني درجة B

