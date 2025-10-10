طرق إنشاء محفظة إلكترونية في شركات المحمول الأربعة

كتبت- آية محمد:

في ظل التوسع الكبير في استخدام المحافظ الإلكترونية داخل مصر، أصبحت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول من الوسائل الأكثر سهولة وأمانًا في إجراء المعاملات اليومية مثل التحويلات ودفع الفواتير.

وارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 29%، لتصل إلى 46.3 مليون محفظة إلكترونية بالربع الثاني لعام 2025 مقارنًة بــ 35.8 مليون محفظة إلكترونية بالربع الثاني لعام 2024، بحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتوفر شركات المحمول خدمات المحافظ الإلكترونية لعملائها بخطوات بسيطة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية كيفية إنشاء محفظة إلكترونية لشركات المحمول الأربعة "اورنج، وإي آند، وفودافون، ووي":

اورنج كاش

1- قم بزيارة أقرب فرع للشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط اورنج خاص بك.

2- املأ طلب الاشتراك في الخدمة.

3- بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- يجب تغيير الرقم السري قبل البدء في استخدام المحفظة.

إي آند موني

1- اذهب لأقرب فرع للشركة، ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط مسجل باسمك واملأ استمارة الاشتراك في الخدمة.

2- ستتلقى مكالمة صوتية لتأكيد الاشتراك، وستطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك، وستصلك رسالة تأكيد بعد إتمام الاشتراك في الخدمة.

فودافون كاش

1- توجه لأقرب فرع فودافون ومعك بطاقة رقم قومي سارية، ولمعرفة أقرب فرع اطلب الكود #9*9*.

2- بعد الاشتراك، ستصلك رسالة نصية لتأكيد تفعيل المحفظة.

3- أنشئ رقمًا سريًا مكونًا من 6 أرقام.

4- فعل الخدمة عن طريق كود #5*9*.

وي باي

1- قم بزيارة أقرب فرع من فروع الشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط موبايل "وي" باسمك.

2- املأ طلب الإشتراك في محفظة "WE Pay" ووقع على العقد.

3- حمل تطبيق" WE Pay"، وقم بفتح البرنامج واختر مسجل مسبقًا؟، ومن بعدها تفعيل الحساب.

4- املأ البيانات " الاسم رباعي - الرقم القومي - رقم موبايل " WE" مفعل" ثم وافق على الشروط والأحكام.

5- ستصلك رسالة نصية بها كود التفعيل.

6- انشئ الرقم السري الخاص بالتطبيق المكون من 6 أرقام لحسابك "بدون أرقام متكررة أو متتابعة".

7- قم بشحن المحفظة والاستمتاع بخدماتها.

