مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بمؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.27 % عند مستوى 36769 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

واستقر مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 42.03 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 7509 جنيهات؛ بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 42.33 مليون جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.77 % عند مستوى 36670 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء