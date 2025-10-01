المعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى على الإطلاق .. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم وأمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا يوم الأربعاء، مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن مع إغلاق الحكومة الأمريكية معظم عملياتها، في حين عززت التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر من جاذبية المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74 % ليصل إلى 3,887.71 دولارًا للأوقية (الأونصة) حاليًا ، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,895.09 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وأغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف الفيدرالية، حيث حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يؤدي الإغلاق الحكومي إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة.

الذهب المحلي

سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى تاريخيًا عن 5230 جنيه، وعلق لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب "لمصراوي" مبررًا أسباب الارتفاع المحلي قائلًا : "إن التطورات السياسية والمالية في الولايات المتحدة تمثل عاملًا رئيسيًا في دفع الأسعار للصعود، خاصة مع المخاوف من إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية حال تعثر توفير تمويل للموازنة."

وأوضح منيب، أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا مماثلًا في عام 2018 بسبب خلافات حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، مما تسبب حينها في شلل إداري واقتصادي استمر أكثر من 30 يومًا.

وأشار إلى أن أي تعثر جديد في تمرير الموازنة سيؤثر سلبًا على قوة الدولار، مما يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وبالتالي يدفع الأسعار لمزيد من المكاسب سواء عالميًا أو محليًا وذلك لأن الذهب المحلي مرتبط بحركة البورصات العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 0.2% مقابل نظرائه، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج، وفق رويترز.





