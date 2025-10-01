إعلان

متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟ الشعبة تجيب

كتبت- آية محمد:

02:27 م 01/10/2025

أسعار الطماطم

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار الطماطم ستبدأ في الاستقرار في بداية شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية التي شهدت زيادات متتالية خلال الأسابيع الماضية لن تستمر طويلًا حيث ستدخل الأسواق في مرحلة من الثبات يعقبها انخفاض تدريجي مع بدء العروة الشتوية وزيادة الإنتاج.

وأضاف النجيب أن السبب الرئيسي وراء موجة الارتفاع الأخيرة هو الفجوة بين العروة الصيفية والشتوية، وهي فترة انتقالية تشهد نقصًا في المعروض.

وأوضح أن هذه الفجوة ستستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، ومن بعدها ستبدأ العروة الشتوية مما سيؤدي إلى ضخ كميات أكبر من الطماطم بالأسواق، وهو ما سيساهم في خفض الأسعار تدريجيًا.

وأشار إلى أن المؤشر الأساسي لارتفاع أو انخفاض أسعار الطماطم هو حجم الإنتاج المتاح.

وأوضح النجيب أن أسعار الطماطم لن تتجاوز 30 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الحالية.



أسعار الطماطم حاتم النجيب

