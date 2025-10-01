المالية تعلن رسميا تفاصيل إصدار صكوك بـ 1.5 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة المالية رسميا تفاصيل إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالي الحالي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن تسعير إصدار صكوك "مزدوج الشريحة" بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.

تفاصيل الشرائح

- الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029.

- الشريحة الثانية تتضمن سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95% تستحق في عام 2032.

ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2%؜ لإصدار ذات الآجال يصل إلى 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، بآجال تبلغ 5 أعوام بعائد 7.5% حاليًا.

أضاف البيان، أنه تم تسعير شريحة الـ ٣,٥ سنة بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي.

وشريحة الـ٧ سنوات تم تسعيرها بفارق يقل بقيمة ٣٥ نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة ٧ سنوات.

وأوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم في خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذًا في الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.