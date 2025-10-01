إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:31 ص 01/10/2025

أسعار البيض

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.54 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 155.03 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.

