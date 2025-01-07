سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38 % إلى نحو 2646 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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