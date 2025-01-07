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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

05:40 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره الاثنين في مصر.

يذكر أن سعر الذهب استقر أمس الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2025-1-7 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4263 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3198 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2487 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1776 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132590 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29840 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 2634 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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