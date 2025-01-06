ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2487 جنيها للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3197 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3730 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 2634 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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