انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم فى مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد

انخفض سعر الذهب بنحو جنيهين، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2499 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3212 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3748 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4283 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29980 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 2652 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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