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نيران الأرض الفضاء والقمامة تتصدر.. كيف توزعت الحرائق في مصر خلال 2024؟

01:31 م الثلاثاء 28 يناير 2025

قوات الحماية المدنية

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بت- دينا خالد:

ارتفع عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية إلى 46925 حادثة خلال عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعـدد 9814حـــادثة بنسة 20.9%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4886 حــادثة بنسبــة 10.4% خلال عام 2024، بحسب الإحصاء.

وجاءت الارض الفضاء (القمامة و المخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4% ، يليها المباني السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3% من إجمالي حوادث الحريق.

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المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحرائق القمامة
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