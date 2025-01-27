الحمرا أويل تنتج 5500 برميل يومياً وحفر 7 آبار تنموية خلال العام المالي الحالي

كتب- منير والي:

تناول محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة الحمرا أويل للبترول كافة أنشطة الشركة، بالإضافة إلى خطة الحفر والتنمية المقترح تنفيذها خلال الفترة المتبقية من 2024/2025، والعام المالي المقبل، بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام، الذي تجاوز متوسط الإنتاج اليومي 5500 برميل يومياً.



وأوضح في بيان للشركة اليوم، أن الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 بلغت 54.91 مليون دولار، مقارنة بالموازنة الأصلية التي كانت تقدر بـ 57.91 مليون دولار.



وتم استعراض مصروفات النشاط الاستكشافي للشركة خلال العام المالي 2024/2025، والتي بلغت 3 ملايين دولار، وتشمل حفر بئر استكشافي واحد.



كما تم تناول مصروفات النشاط التنموي، التي بلغت 30.5 مليون دولار وتشمل حفر 7 آبار تنموية وإعادة استكمال 5 آبار، بالإضافة إلى بئر لتصريف مياه التصافي المصاحبة للإنتاج.



خطط شركة الحمرا أويل لزيادة الإنتاج

تم استعراض الموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026، التي بلغت 69.4 مليون دولار.



وأعلن المسؤولون أن الشركة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج إلى حوالي 8500 برميل يومياً، وذلك من خلال حفر 10 آبار تنموية بتكلفة إجمالية للنشاط التنموي تبلغ 37.9 مليون دولار، بالإضافة إلى حفر بئرين استكشافيّين بتكلفة قدرها 7.1 مليون دولار.



