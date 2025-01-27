سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم بنحو 12 جنيها ببداية تعاملات الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2565 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3298 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3848 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4397 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 30780 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63 % إلى نحو 2753 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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