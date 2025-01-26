الرقابة المالية تتطالب "بريميم هيلثكير" بإعادة رصيد جاري المساهمين لرفع رأس المال

كتبت- أمنية عاصم:

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة بريميم هيلثكير إعادة تحقيق رصيد جاري المساهمين -رصيد الدائن- البالغ 1.329 مليار جنيه بغرض استخدامه في زيادة رأس المال من خلال الجهة الإدارية المختصة اخذًا في الاعتبار أن الشركة سبق وأن قدمت مستندات غير صحيحة للجهات الإدارية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، بعدم كفاية الإجراءات الخاصة بإعادة إصدار المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في نوفمبر الماضي، وفقًا لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة.

ووفقًا لقرار الهيئة، أنه بناءً على ذلك قررت البورصة إعادة التداول على سهم الشركة بعد صدور بيان الرقابة المالية.

وفي وقت سابق، أكدت بريميم هيلثكير، على أنها تسير في تنفيذها الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال من خلال الأرصدة الدائنة الناتجة عن شراء حصص في بعض الشركات المستثمر فيها.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفضت تقرير إفصاح شركة بريميم هيلثكير جروب، بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة.

وأرجعت الرقابة المالية قرارها إلى عدم سلامة المستندات المقدمة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والتي ترتب عليها إصدار تقرير فحص مالي بشأن الرصيد الجاري الدائن للمساهمين بغرض زيادة رأسمال الشركة باعتباره رصيد نقدي وليس رصيد ناتج عن حصة عينية.

كانت الرقابة المالية خاطبت الهيئة العامة للاستثمار لإعمال شؤونها بشأن ما انتهى إليه تقرير الفحص المالي الصادر عنها أخذا في الاعتبار أن الرصد محل الفحص ناتج من الاستحواذ على أصول عينية وليس رصيد نقدي.