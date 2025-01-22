فودافون واورانج إي أند و"وي".. أكواد تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الاثنين إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling) في السوق المصري، وقد بدأت شركات المحمول الأربعة (فودافون واورانج إي أند ووي) بتفعيل الخدمة لعملائها.

و تتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكات الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساهم ذلك في تحسين جودة الاتصال داخل المباني المرتفعة أو في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

وتأتي تكلفة تلك الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية، بدون أي رسوم إضافية.

وفي السطور التالية يعرض "مصراوي" خطوات وأكواد تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لكل شبكة.

"فودافون"

افتح إعدادات الهاتف.

اختر "الشبكة والإنترنت" أو "إعدادات الاتصال".

ابحث عن خيار "مكالمات الواي فاي" أو "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيله.

أو اطلب كود #400* لتفعيلها.

شركة "أورنج"

افتح إعدادات الهاتف.

اختر "الشبكة" أو "الاتصالات".

ابحث عن خيار "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيله.

أو اطلب كود #0123# لتفعيل الخدمة.

شركة "إي آند"

افتح إعدادات الهاتف.

اختر "الشبكة".

ابحث عن خيار "مكالمات الواي فاي" وقم بتفعيله.

أو قم بالاتصال على رقم 333 لتفعيل الخدمة.

شركة "وي"

افتح إعدادات الهاتف.

اختر "الشبكة".

فعل خيار "مكالمات الواي فاي".

أو فعلها عن طريق الاتصال بالرقم 111.

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