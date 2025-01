للآيفون والأندرويد.. الهواتف الداعمة لمكالمات "الواي فاي" لشبكة "أورنج"

كتبت- آية محمد:

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في السوق المصري، وبدأت شركات المحمول الأربعة في تفعيل الخدمة للعملاء، وخدمة مكالمات الواي فاي تتيح إجراء المكالمات الصوتية عن طريق الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساهم في تحسين جودة الاتصال داخل المباني العالية أو المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة.

وتمثل تلك الخدمة إضافة هامة لسوق الاتصالات المصري، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نحو استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة المستخدمين.

وأوضحت اورنج عبر موقعها الرسمي الهواتف التي تدعم خاصية مكالمات الواي فاي.

وجاءت الهواتف كالآتي:

هواتف آيفون

"iPhone XS - iPhone XS Max - iPhone XR - iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max - iPhone 12 Mini - iPhone 12- iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max - iPhone 13 Mini - iPhone 13 - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max - iPhone 14 - iPhone 14 Plus - iPhone 14 Pro - iPhone 14 Pro Max - iPhone 15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max - iPhone 16 - iPhone 16 Plus - iPhone 16 Pro - iPhone 16 Pro Max"

هواتف Xiaomi

" Xiaomi 11T - Xiaomi Redmi 13C - Xiaomi Redmi Note 13 PRO"

هواتف HONOR

HONOR X9c