الهواتف الداعمة لمكالمات "الواي فاي" على شبكة "وي"

كتبت- آية محمد:

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في السوق المصري، وبدأت شركات المحمول الأربعة في تفعيلها للعملاء.

وتتيح الخدمة الجديدة إجراء المكالمات الصوتية عن طريق الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساهم ذلك في تحسين جودة الاتصال داخل المباني العالية أو المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة.

وجاءت الهواتف كالآتي:

هواتف Samsung

Galaxy Series: S21 family) Samsung Galaxy S21 - Samsung Galaxy S21+ - Samsung Galaxy S21 Ultra )

S22 family) Samsung Galaxy S22 - Samsung Galaxy S22+ - Samsung Galaxy S22 Ultra )

S23 family) Samsung Galaxy S23 - Samsung Galaxy S23+ - Samsung Galaxy S23 Ultra)

S24 family) Samsung Galaxy S24- Samsung Galaxy S24+ - Samsung Galaxy S24 Ultra)

"Fold 4, Fold 5, Fold 6, Flip 4, Flip 5, Flip 6, A23, A35, A55"

هواتف Apple

IOS 17

هواتف Xiaomi

"Redmi 13C - Redmi Note 13 Pro - Xiaomi 11T"